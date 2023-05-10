الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": القبة الحديدية فشلت فى صد صواريخ أطلقت من غزة

صواريخ أطلقت من
صواريخ أطلقت من قطاع غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إن القبة الحديدية فشلت في صد صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وكشفت خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن رشقات صاروخية للجهات الفلسطينية أصابت بناية في إسرائيل مما تسبب في إصابة 16 شخصًا، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن إصابة البناية فقط بينما كشفت المستشفى عن تلقيها لمصابين جراء القصف، مشيرة إلى وجود حرائق في مدينة عسقلان نتيجة الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.

موعد دخول التهدئة حيز التنفيذ

وعن دخول التهدئة حيز التنفيذ، أكدت أن جهات إسرائيلية قالت إنها سيتم تطبيقها فجر اليوم الخميس.

وأكدت خلال المداخلة أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 23، متابعة أن هناك مؤشرات لاستمرار العدوان على غزة خلال الساعات القادمة.

وأضافت أنه سمع دوي صفارات الإنذار بالمستوطنات القريبة من غزة.

القاهرة الإخبارية القبة الحديدية قطاع غزة التهدئة جهات إسرائيلية حيز التنفيذ الصواريخ مدينة عسقلان

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