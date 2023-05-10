الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي ينهي مرانه الأول في تونس استعدادا للترجي بدوري أبطال إفريقيا

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس، في السابعة مساء اليوم بتوقيت تونس التاسعة بتوقيت القاهرة، على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الأهلي والترجي مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الترجي.

فيما خاض ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب التدريب، تحدث خلالها في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمباراة الفريق أمام الترجي.

 وكان السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، حرص اليوم على حضور المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي تقام عليه مباراة الأهلي والترجي مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير إيهاب فهمي قد حرص على التواجد في مطار قرطاج، واستقبل بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى تونس، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة، منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وقامت السفارة المصرية في تونس بالتنسيق الكامل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، لإنهاء كافة الأمور الإدارية وتسهيل خروج الفريق من المطار.

ورافق السفير إيهاب فهمي بعثة الأهلي من مطار قرطاج إلى فندق الإقامة بالعاصمة تونس، وأكد على تذليل الصعاب أمام الفريق لإنجاز مهمته في تونس.

الاهلى مران الفريق الترجي التونسي السويسري مارسيل كولر سفير مصر في تونس

الأكثر قراءة

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

الخروج من نفق الدولار.. «الدستور» تكشف ملامح خطة الدولة لتوفير العملة «الصعبة»

البطاطس تتربع على عرش الصادرات الزراعية المصرية

حلمى النمنم: مصر استطاعت التغلب على محاولات عديدة لتقسيمها بفضل التلاحم بين الشعب ومؤسساته

"جولد بيليون": قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم يساهم فى تهدئة الأسواق

إصابة 12عاملًا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة