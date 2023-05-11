رحلة لا تُنسى.. تقارير دولية تدعو لزيارة مصر وجهود حكومية لتنشيط السياحة

خلال الفترة الماضية حظيت مصر باختيارها وجهة سياحية ضمن أبرز المقاصد السياحية المهمة من قبل دول عديدة تحث مواطنيها على زيارة مصر.

وكان موقع " Focus on Travel News FTN" "فوكاس أون ترافيل نيوز" هو أحد أهم تلك المواقع المتخصصة في السياحة التي سلطت الضوء أهمية زيارة مصر.

وأوضح موقع "فوكاس أون ترافيل" في تقرير رسمي له أهم الأسباب التي تجعل السائح يحرص على اختيار المقصد السياحي المصري ضمن المقاصد السياحية التي يخطط للسفر إليها.

وتضمن تقرير موقع "فوكاس ترافيل" التأكيد على أن مصر دولة ذات تاريخ وثقافة وجمال رائع بما تمتلكه من كنوز أثرية وحضارة عريقة ومعالم سياحية فريدة، كما تُقدم لضيوفها رحلة لا تُنسى عبر الزمن تلهمهم بعجائب الحضارة المصرية القديمة وتأسرهم بالحياة المعاصرة وكرم الضيافة.

30 مليون سائح من مختلف دول العالم بحلول 2028

وفي سياق متصل تعمل الدولة المصرية على تنشيط السياحة والترويج لها في مصر، كما تستهدف مصر استراتيجية تستهدف نحو 30 مليون سائح من مختلف دول العالم، بحلول 2028، وذلك وفق خطة وزارة السياحة والآثار.

وأكدت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، أن الموسم السياحي الحالي في مصر شهد زيادة تصل نحو 30%، مقارنة بالموسم الماضي.

كما لم تتوقف الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار عن افتتاح المتاحف والمعالم الأثرية الجديدة، وكان آخرها متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، وذلك وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة عين شمس، لإنشاء متحف تعليمي بقصر الزعفران طبقا لأعمال التطوير الجارية بالقصر.

وأكد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، أن افتتاح متحف قصر الزعفران، وهو القصر الأثري الذي يُعد تحفة معمارية فَريدة وشاهدة على تاريخ مصر الحديث، وجاء إقامة هذا المتحف في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة عين شمس لإبراز ملامح الحضارة المصرية العريقة ونشر الوعي السياحي والأثري بين شبابنا.

استقبال 15 مليون سائح أجنبي خلال عام 2023

يذكر أنه قدرت الحكومة المصرية، استقبال 15 مليون سائح أجنبي خلال عام 2023، مقابل 11.7 مليون سائح استقبلتهم البلاد العام الماضي بنسبة نمو 28%، وجاءت هذه التقديرات في ظل نمو الإقبال السياحي بنسبة 35% في أول شهرين من العام الجاري.

وعن أهم الأسباب لإضافة مصر إلى قائمة المقاصد السياحية التي ينوى السائح زيارتها، أوضح التقرير أن مصر موطن للعديد من المعالم الأكثر شهرة في العالم التي يمتد تاريخها لآلاف السنين ولا تزال تدهش الزائرين بعظمتها وشموخها وغموضها، مشيرًا إلى الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجابب الدنيا السبع القديمة، وتمثال أبو الهول الذى يعد معلمًا يجب رؤيته في مصر، بالإضافة إلى المعابد ووادي الملوك بالأقصر وما يحويه من مقابر مزينة بأعمال فنية أدهشت العالم.