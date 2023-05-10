الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فشل محاولات إسعاف فتاة داخل مستشفى بالأزبكية.. والتحريات: "جرعة مخدرات زائدة"

جثة
جثة

لقيت فتاة مصرعها أثناء محاولة إسعافها داخل أحد المستشفيات بحي الأزبكية.

وتبين من التقرير الطبي أن الفتاة تناولت جرعة زائدة من مخدر الهيروين تسببت في إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول فتاة مصابة بحالة إعياء شديدة ووفاتها أثناء إجراء الإسعافات لها، ويشتبه في تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى. 

وبالفحص تبين العثور على فتاة في العقد الثالث من العمر، متوفاة وبالفحص تبين خلوها من أي إصابات ظاهرية، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التقرير الطبي فتاة وفاة المستشفيات الهيروين

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