بشرى سارة للموظفين المتعاقدين فى المديريات الخدمية بكفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ورشة عمل تخصصية بعنوان قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، وعادل عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، ومحمد عبدالمعبود، مدير مديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ.



يأتي ذلك حل لمشاكل المتعاقدين بمديريات الصحة والتعليم والجهاز التنفيذي للمحافظة، وفحص توفيق أوضاع المتعاقدين الدفعة الثانية، بالتنسيق بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعًا، على خلفية التواصل بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتوفيق أوضاع المتعاقدين، ووصول لجنة من الجهاز بالقاهرة لبحث أوضاع المتعاقدين.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حريصة على إنهاء مشكلات المتعاقدين وتوفيق أوضاعهم، ليشعروا بالاستقرار الوظيفي والأسري معًا، لذا تم استقبال لجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من القاهرة بالمحافظة، لهذا الغرض، موجهًا الشكر والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولأعضاء اللجنة.

وقال الدكتور عادل عبدالحميد، إنه تم نقل جهاز التنظيم والإدارة من القاهرة، للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمتعاقدين، سواء المرحلة الأولى أو الثانية، موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتذليله جميع العقبات لإنهاء هذا الملف، مؤكداً أن لجنة التنظيم والإدارة، جاءت لدعم المتعاقدين.



وأكد اللواء تامر سعيد السكرتير العام، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع هذا الملف باهتمام كبير، وأنه كلفه لمتابعته، موجهًا بسرعة جمع كل البيانات الممكنة لإنجاز هذا العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم حل أي مشكلة، وأن الرخاء الوظيفي، لن يتم إلا بحل مشاكل الموظفين وعلينا دعم هذا الموضوع لإنهائه.