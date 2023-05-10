الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الآثار" توضح حقيقة منع المحجبات من دخول إحدى المنشآت السياحية

فنادق
فنادق

أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانا تكشف فيه حقيقة ما تم تداوله عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام إحدى المنشآت السياحية بمنع دخول المحجبات من روادها.

وأكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، حيث أفادت اللجنة التي قامت الوزارة بتكليفها برئاسة علي حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، للتفتيش على هذه المنشأة بأنها تأكدت من عدم صحة ما تم تداوله من معلومات.

وأوضح أن اللجنة لاحظت أثناء عملية التفتيش استقبال المنشأة لجميع روادها دون استثناء ووجود عدد من روادها من المحجبات يمارسن حياتهن بشكل طبيعي ويتناولن الأطعمة والمشروبات دون التعرض لأية مضايقات. 

كما أفادت اللجنة بوجود ثلاثة محجبات يعملون بالمنشأة مما يؤكد ترحيبها بكافة روادها سواء من العاملين أو الزائرين.

وأشار محمد عامر إلى أنه في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، فإنه لا يحق لأية منشأة فندقية أو سياحية منع المحجبات من الدخول والاستمتاع والحصول على كافة الخدمات المقدمة بها.

كما أوضح ضرورة قيام من يتعرض لمثل هذه التصرفات إن وجدت في أي من المنشآت الفندقية أو السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار بالتقدم بشكوى للوزارة على الخط الساخن 19654، مؤكدًا على أنه في حال التأكد من ثبوت أية من الشكاوى المقدمة تقوم الوزارة على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

يشار إلى أن خدمة الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار متوفرة بالعديد من اللغات وتعمل طوال ال٢٤ ساعة.

حجاب فنادق سياحة اثار – فيسبوك-

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