"حياة كريمة" تحل مشكلة سكان قرية«الضهرية» فى الدقهلية

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحل مشكل سكان قرية«الضهرية» بمحافظة الدقهلية، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرية إلى جانب تجديد شبكات الكهرباء وتطوير المحولات الكهربائية ، كما قامت المبادرة بتوصيل المياه النظيفة والغاز الطبيعي والكهرباء لجميع منازل القرية ، وذلك للارتقاء بمستوى السكان معيشيًا واجتماعيًا.

المبادرة حققت أحلام سكان القرية

«السيد ممدوح» يقطن في قرية «الضهرية» بمحافظة الدقهلية، عانى كثيرًا هو وسكان القرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر ، مما تسبب في الكثير من المشاكل وتوقف أعمالهم ، وتمنى فقط أن تنتهي تلك الأزمة ليعيش حياة هادئة خالية من القلق ، وأثناء جلوسه داخل منزله تفاجأ بفريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاء لإزالة متاعب الماضي من خلال إنهاء تلك الأزمة بتطوير شبكات الكهرباء المغذية للقرية.

وقال «السيد»لـ«الدستور»إن القرية في الماضي كانت تعانى من انقطاع الكهرباء بصورة مستمرة، بسبب تلف وتهالك الشبكات المغذية لها، كما أن القرية كانت تفتقر لأعمدة الإنارة، وذلك تسبب في الكثير من الحوادث المرورية والمشكلات المستمرة للسكان، وذكر أن مبادرة «حياة كريمة»جاءت بالخير وقدمت الكثير من الخدمات لسكان القرية ، حيث تم تطوير وإحلال شبكات الكهرباء داخل القرية في وقت قياسي ، إلى جانب تزويد القرية بأعمدة إنارة جديدة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك لإنهاء أزمة الحوادث المرورية.

وأضاف أن تم رفع كفاءة المحولات الكهربائية داخل القرية وتزويد أعدادها، للتصدي لمشكلة انقطاع التيار المتكرر بالقرية، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لجميع السكان، بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب انقطاع التيار، والذي تسبب في الكثير من المشاكل لهم، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان في وقت قياسي ، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الحياة الهادئة للسكان وأصبحوا ينعموا بحياة أفضل.