الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار عدد من السلع على رأسها الدقيق والأرز والفول

السلع
السلع

حازم المنوفي: زيادة المعروض في الأسواق وتراجع الطلب ساهم في انخفاض عدد من السلع

المنوفي: متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من توافر السلع بالاسعار المحددة


صرح حازم المنوفي ، رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية ، بأن السوق المحلي يشهد حالة من الاستقرار  خلال الأيام الماضية ، مما نتج عنه انخفاض أسعار  العديد  من السلع الغذائية في الأسواق،  ، نتيجة   زيادة المعروض في الأسواق وتراجع الطلب على السلع الاستراتيجية.

 

 
و قال رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة ، أن من أهم السلع التي تراجعت أسعارها في السوق المصرية  ( الدقيق والفول والزيت والأرز) ، بسبب زيادة المعروض وقلة الطلب خاصة وأن المواطنين تعرضوا لزيادة الانفاق خلال الفترة الماضية في شهر رمضان و التي يزيد في الإنفاق أضعاف مضاعفة عن الايام العادية ، و ما تبعه من الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يستلزم أيضا إنفاقا أكثر ، و تلاه مباشرة امتحانات اخر العام و التي تستنزف ميزانية الأسرة المصرية ، و هي كلها عوامل ادت لتراجع الطلب علي الكثير من السلع و وفرتها بشكل كبير مما تسبب في انخفاض اسعارها . 


و اوضح المنوفي ، أن سعر طن الدقيق تراجع ليسجل 14400 جنيه ، بسبب ارتفاع المعروض المحلي من المنتج بعد حصاد القمح  ، مشيراً الي أنه وفقا  للأسعار الاسترشادية لبورصة السلع، سجلت أسعار الدقيق تراجعا بنحو 500 جنيه للطن بنسبة تتراوح بين  24 و 27%، مع بداية الأسبوع الثاني من شهر  مايو  الجاري ، حيث انخفض سعر طن الدقيق استخراج  24%، بنحو 500 جنيه، ليسجل نحو 14500 جنيه، كما تراجع سعر طن الدقيق 27%، إلى 14800 جنيه

فيما تراجع سعر الارز الي 27500 جنيه للطن ، حيث  انخفضت أسعار الأرز المعبأ فيي الاسواق المصرية  بنسبة 1.43%  بقيمة  38 قرشا، ليصل سعر الكيلو إلى مستوى 26.14 جنيه في الأسواق. كما انخفضت أسعار الفول المعبأ بنحو 0.91%  ليصل سعر الكيلو إلى  36.12 جنيه، كذلك  سجل زيت العباد تراجعا بنحو 2.12% أو 1.35 جنيه، ليصل سعر الكيلو إلى 62.4 جنيه.

400 جنيه استخراج استراتيجية استرشادية ارتفاع

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