الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الهباش": ما يجرى بفلسطين ليس حربًا ولكنه عدوان من طرف واحد

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن التصعيد بدأ من الجانب الاحتلال الإسرائيلي، فالأخيرة هي التي عليها أن توقف هذا العدوان.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما يجرى ليس حربًا بالمفهوم التقليدي، وأن ما يحدث هو عدوان على الشعب الفلسطيني من طرف واحد، ولا يوجد أي تكافؤ في القوى العسكرية بين الشعب الفلسطيني المدني الأعزل وقوة عسكرية تعتبر هي الأقوى في المنطقة.

أسباب قوة إسرائيل

وأكد أن قوة إسرائيل ترجع إلى الدعم الأمريكي من جهة، بالإضافة للصمت الدولي من جهة أخرى، والمطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الفصائل الفلسطينية جميعها والشعب الفلسطيني بأكمله والقيادة الفلسطينية كذلك تبدي مواقف يجب على المجتمع الدولي أن يحترمها ويقدرها.

محمود الهباش المفهوم التقليدي حرب الشعب الفلسطيني عدوان أسباب قوة إسرائيل

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