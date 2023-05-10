الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مالدينى يؤكد اقتراب ميلان من الاتفاق مع لياو على تمديد عقده

مالديني ولياو
مالديني ولياو

أكد باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، اقتراب ناديه من التوصل لاتفاق مع البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم الفريق قبل نهاية الموسم الجاري.

وسبق أن كشفت شبكة ذا أثلتيك أن لياو وقع بالفعل على عقد يربطه بميلان لمدة 5 سنوات مقبلة ليستمر لاعبًا للروسنيري حتى 30 يونيو 2028، اقرأ التفاصيل هنا.

وقال مالديني في تصريحات لبرنامج "أمازون برايم إيطاليا": "نحن قريبون جدًا للاتفاق مع لياو وهذا مايريده النادي واللاعب".

ويلعب لياو ضمن صفوف ميلان منذ انضمامه من فريق ليل الفرنسي في صيف عام 2019، وممتد عقده مع الفريق حتى 30 يونيو 2024.

أضاف: "لم يكن الأمر سهلًا كان هناك العديد من الأمور الفنية والأشياء القادمة من الماضي أيضًا".

مالديني أراد الإشارة إلى الغرامة التي يتوجب على نادي ليل الفرنسي دفعها لفريق سبورتنج لشبونة بسبب فسخ تعاقد لياو مع الفريق البرتغالي قبل انضمامه لميلان.

وبدأ لياو مسيرته الكروية مع شباب فريق سبورتنج لشبونة، ثم انتقل لفريق تحت 15 عامًا بالنادي وتدرج في المراحل العمرية فصعد لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2014 ثم فريق 19 عامًا بعدها بعامين، قبل أن يتم تصعيده لفريق الرديف في صيف 2017، ومنه للفريق الأول في فبراير 2018، ثم انتقل لفريق ليل الفرنسي في صيف العام ذاته.

باولو مالديني ميلان رافائيل لياو لياو تجديد عقد لياو

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