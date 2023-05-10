الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر لعبت دورًا محوريًا فى وقف إطلاق النار

السفير رياض منصور
السفير رياض منصور

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن مصر كانت دائمًا دورها كبيرًا في عقد وقف للهجوم والاعتداء ضد شعبنا ولعبت دورًا محوريًا للتوصل لوقف إطلاق النار الذي طبق من أسبوع آخر مرة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد من نيويورك، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي انتهكت وقف إطلاق النار في الأيام الأخيرة في منتصف الليل وأخلفت وعدها مع مصر.

وأكد رياض أنه يأمل أن يتوقف العدوان على فلسطين، في أقرب وقت ونأمل أن يندد المجتمع الدولي ومجلس الأمن بقتل أولادنا وسنرى ما سيفعله مجلس الأمن بعد السادسة، وسنستمر في طرق الأبواب حتى يتمكن مجلس الأمن من القيام بمهامه.

طالب بوجود دولي بالأراضي المحتلة لحماية الفلسطينيين

وأوضح أنه يطالب مجلس الأمن بأخذ الأسلحة من أيدي المستوطنين الذين يقتلون الفلسطينيين ويهددون أمنهم، داعيًا بأن يكون هناك حضور دولي مؤقت في الأراضي المحتلة لحماية كل جزء من الأراضي المحتلة وأن يوقفوا عدوانهم وهجومهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

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