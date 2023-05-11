ما هى حقوق المطلقة وأحكامها في الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدر الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى "محمد"، قائلا: "كنت أود أن أعرف حقوق الزوجة أو المطلقة عدا الأربع أمور المتعارف عليها وهم النفقة وقائمة المنقولات ومؤخر الصداق ونفقة المتعة والعدة، وكيفية حسابهما".

وأوضح شلبي، اليوم الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن حقوق المطلقة يختلف القول فيها باختلاف نوع الطلاق وحال المطلقة، لأنها لو مطلقة قبل الدخول والخلوة فلها هنا أحكام، أما المطلقة بعد الدخول لها أحكام أخرى، أما الطلاق بعد الخلوة فقط وقبل الدخول لها أيضًا أحكام أخرى.

وأكد أن السائل يتحدث عن نفقة وقائمة ومؤخر، فإذا تحقق الدخول بالزوجة ثم جاء الطلاق ولم يكن بسبب من الرجل، لأنه من الممكن أن يكون الرجل هو المتسبب في الطلاق فتطلب منه المرأة الطلاق، أو تذهب المرأة إلى القاضي فيطلقها القاضي طلاقًا للضرر.

وتابع: المشكلة هو أن الرجل هو المتسبب في الطلاق وهو الذي أراد الانفصال، وقد تلجأ المرأة إلى الانفصال عدم وجود مشكلة في الرجل، لكن لأنها لا ترغب، فهذا يختلف، فهنا الطلاق يكون إما على الإبراء أو خلعًا، والمرأة هنا تتنازل عن حقها.

ونوّه شلبي، بأن الرجل الذي لم يرغب في الاستمرار فطلق من نفسه أو طلقها القاضي طلاقًا للضرر، ففي هذه الحالة يكون للمرأة حقها كاملًا، في المهر المشتمل على (المؤخر، والشبكة، وقائمة المنقولات) وبعد ذلك نفقتي العدة والمتعة.

وأوضح شلبي، أن نفقة العدة هي نفقة المرأة فترة عدتها والتي تكون غالبًا ثلاثة أشهر إلا إن كانت حامل فهنا العدة تكون طوال فترة الحمل، أما نفقة المتعة أقلها سنتان ومن الممكن أن تزيد وهنا تكون بالاتفاق والتراضي بين الطرفين أو عن طريق المحكمة حال اختلاف الأطراف.

وأكد أمين الفتوى، أن كل هذا لا علاقة له بحق المرأة إذا كانت حاضنة، فالحضانة هنا لا علاقة لها بنوع الطلاق أو بحالها فهي موجهة لمصلحة المحضون وهو الطفل فلا بد من وجود في هذه الحالة سكن وإرسال نفقات وتحمل كل التبعات، ومن المهم أن تكون مصلحة الأولاد مكفولة وموجودة لهم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.