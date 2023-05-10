إصابة 12عاملا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة

أُصيب 12 عاملا بإصابات مختلفة كسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، أثناء عودتهم إلى منازلهم بطريق الفيوم القاهرة، عند تقاطع الطريق الاقليمي بدائرة محافظة الفيوم، بعد إنتهاء عملهم بإحدى المصانع، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص الخاصة، بسبب إنفجار الإطار الإمامي للسياره وعدم القدرة على السيطرة للعجلة القيادة مما أدى إلى انقلابها.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من مرفق الإسعاف، تفيد بحدوث إنقلاب سيارة ميكروباص خاصة بإحدى المصانع لنقل العمال انقلبت إثر إنفجار الإطار الإمامي للسياره وعدم القدرة على السيطرة للعجلة القيادة مما أدى إلى انقلابها.

وعلى الفور هرعت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجري نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزية لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وجري إزالة آثار الحادثة وتيسير الحركة المرورية أمام السيارات ونقل السيارة بعيد عن نهر الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.