مراسل "القاهرة الإخبارية": إسرائيل أعلنت دخول الهدئة حيز التنفيذ

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت قبل قليل، عن دخول التهدئة حيز التنفيذ عند الساعة التاسعة مساءً.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" خلال تغطية خاصة، أن المراقبين للمشهد في الداخل الفلسطيني لا يعلمون إذا كان ما أعلنته هيئة البث مجرد إعلان للتهدئة، أم أنه سيكون هناك تهدئة فعلية على أرض الواقع بين الطرفين في قطاع غزة وأيضًا في الداخل الإسرائيلي.

الضربات بالصواريخ لازالت قائمة

وأكدت أن الضربات بالصواريخ لازالت قائمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية من ناحية وبين الداخل الإسرائيلي من ناحية أخرى، حيث تدوي صافرات الإنذار في تل أبيب وغيرها من المستوطنات، مشيرة إلى أن المستوطنين الإسرائيليين بغلاف غزة يهرعون إلى الملاجئ خوفًا من الضربات.