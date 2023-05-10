"مستقبل وطن" يستضيف علي الدين هلال لمناقشة دور الأحزاب وتطور الحياة السياسية

نشرت الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، لقاء الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، مع قيادات وكوادر الحزب.

حيث استضاف حزب مستقبل وطن، الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني في ثاني أيام المرحلة الثانية ضمن فعاليات الملتقى التدريبى، لتعزيز قدرات قيادات وكوادر الحزب، وتناولت الجلسة والتي أدارها النائب أحمد الجندي، أمين التدريب والتثقيف بالحزب، الحديث " دور الأحزاب السياسية، وتطور الحياة السياسية والنيابية في مصر".

وأعقب ذلك حوار مفتوح مع الحضور من أمناء الحزب والتنظيم بمحافظات المرحلة الثانية وهي "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الغربية، المنوفية، الإسماعيلية، الجيزة، بني سويف، الفيوم".

وحضر اللقاء المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور محمد شوقي العناني عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة التشريعية بالحزب .

وكان حزب مستقبل وطن اختتم المرحلة الأولى ضمن فعاليات الملتقى التدريبى لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بالحزب، أمين الثقافة والرياضة والفنون.

ونشرت الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيان الحزب حول ختام المرحلة الأولي، وقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الشكر لكافة قيادات الحزب والقائمين على الملتقي، والمشاركين من المحافظات، مشيدًا بحالة الحراك داخل الحزب، مؤكدًا أهمية مثل هذا الملتقي، كنوع من التنشيط السياسي لكافة قيادات وكوادر الحزب، لافتًا إلى أهمية التشاور والاستماع لكافة الرؤى والمقترحات بما يعزز من القدرة على العمل الجماعي والتنظيمي الموحد.

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