الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قومي المرأة ينظم معسكر تدريبي للواعظات والراهبات وخادمات الكنائس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المجلس القومي للمرأة، معسكر تدريبي للواعظات والراهبات وخادمات الكنائس، للتعريف بكيفية التعامل مع السيدات ضحايا العنف، واستمر على مدار ثلاثة أيام، في إطار التعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ومؤسستي سيف ايجيبت وباث فايندر.

أشارت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، أن المعسكر يأتي في إطار سلسلة المعسكرات التي ينفذها المجلس، بهدف بناء وعي القائدات الدينيات، بشأن التحديات التي تواجه المرأة، وتمكينهن من تقديم المساعدة للنساء اللاتى يعملن معهن.

وقالت إن المعسكر ضم عدد 57 قائدة دينية من مؤسسات «الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنائس المصرية الثلاثة»، مشيدة بمشاركة عدد من واعظات الأزهر الشريف ضمن فعاليات المعسكر، مؤكدة أن المرات القادمة ستشهد مشاركة أوسع منهن.

وأشادت سارة عزيز رئيسة ومؤسسة سيف إيجيبت، بأهمية الدور الذي تلعبه سفيرات المحبة والسلام في التعامل مع الجيل الجديد، بما يواجهه من تحديات، والعمل على تمكينهن والاهتمام بصحتهن النفسية.

 

تضمنت فعاليات المعسكر، عددا من الموضوعات منها التدريب على مهارات التكيف وتقبل الاختلافات، وتأثير سائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والعلاقات الصحية وكيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة، كما تخلل المعسكر مجموعة من الألعاب الذهنية والأنشطة والأعمال اليدوية مثل (الرسم- التلوين- الطبخ)، التي تخدم هدف المعسكر؛ كما تم تخصيص وقت للتأمل والبحث داخل الذات والتعبير عن المشاعر وانعكاساتها في التعاملات اليومية، وعلي هامش المعسكر تم تنظيم حفل غنائي بمشاركة فرقة طبلة الست لغناء الاغاني التراثية المصرية.

 

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