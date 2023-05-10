"ناس كتير ظلمونى ولم أسامحهم. .فما حكم الشرع؟".. أمين الفتوى يُجيب

تلقى برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة “الناس”، اليوم الأربعاء، استفسارًا من متصلة منهارة من البكاء تدعى "سمية"، قالت إنها تعرضت لظلم كبير من مقربين ولم تتمكن من مسامحتهم رغم وفاة بعضهم، وأضافت أنها ابتليت بإدمان نجلها للمخدرات.. فهل الدعاء على الغير السبب؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما الحق والعدل يجوز للمظلوم عدم مسامحة الظالم عليه، ويجوز له الدعاء، والشرع الشريف حذرنا من دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب، أما الفضل فهو الأعلى أجرا وهذه تحتاج نفس زكية، فهو العفو والصلح، يعفى على الناس، لو قدرنا نعفى ده أفضل، والظالم يتحمل نتيجة ظلمه".

وأكمل: "حاولى تدعمى ابنك وتعالجيه من الإدمان، وادعى له فى الثلث الأخير من الليل أو يوم الجمعة، وحافظى عليه، فلو سبيته هيدمر وهيزيد فى الإدمان وتتشرد أسرته".

https://www.youtube.com/watch?v=4qFYb9bqTAk