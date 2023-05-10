أبرز الدول المستوردة للصناعات الغذائية من مصر خلال 2023 (إنفوجراف)
كشف تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، على أبرز الدول المستوردة للصناعات الغذائية من مصر خلال عام 2023.
وأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2023 كانت كالتالي:
- احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 69 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13%.
- تليها "ليبيا" بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 35%.
- ثم "فلسطين" بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 33%.
- "الولايات المتحدة الأمريكية" جاءت في المرتبة الرابعة من حيث أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 10%.
- تلاها "اليمن" بقيمة 32 مليون دولار محققة نسبة نمو 42%.
- وفي المرتبة السادسة "الأردن" بقيمة 31 مليون دولار محققًا نسبة نمو 23%.
- ثم المرتبة السابعة "إيطاليا" بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 101%.
- "هولندا" احتلت المرتبة الثامنة من حيث أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 21 مليون دولار ونسبة نمو 46%.
- تلتها "السودان" بقيمة 21 مليون دولار ونسبة تراجع 60%.
- احتلت المركز العاشر "سوريا" بقيمة 19 مليون دولار ونسبة تراجع 16%.