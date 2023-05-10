أبرز الدول المستوردة للصناعات الغذائية من مصر خلال 2023 (إنفوجراف)

كشف تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، على أبرز الدول المستوردة للصناعات الغذائية من مصر خلال عام 2023.

وأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2023 كانت كالتالي: