الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أبرز الدول المستوردة للصناعات الغذائية من مصر خلال 2023 (إنفوجراف)

قائمة الدول المستوردة
قائمة الدول المستوردة

كشف تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، على أبرز الدول المستوردة للصناعات الغذائية من مصر خلال عام 2023.

وأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2023 كانت كالتالي:

  • احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 69 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13%.
  • تليها "ليبيا" بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 35%.
  • ثم "فلسطين" بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 33%.
  • "الولايات المتحدة الأمريكية" جاءت في المرتبة الرابعة من حيث أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 10%.
  • تلاها "اليمن" بقيمة 32 مليون دولار محققة نسبة نمو 42%.
  • وفي المرتبة السادسة "الأردن" بقيمة 31 مليون دولار محققًا نسبة نمو 23%.
  • ثم المرتبة السابعة "إيطاليا" بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 101%.
  • "هولندا" احتلت المرتبة الثامنة من حيث أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية  بقيمة 21 مليون دولار ونسبة نمو 46%.
  • تلتها "السودان" بقيمة 21 مليون دولار ونسبة تراجع 60%.
  • احتلت المركز العاشر "سوريا" بقيمة 19 مليون دولار ونسبة تراجع 16%.
22 مليون 40 مليون أبرز الدول الامريكية الأمريكي

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار