مقابل 400 دولار.. "الطيران النيوزيلندي" يقدم كابينة سرير بطابقتين بالطائرات

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل النموذج الأول لسكاي نيست النيوزيلندية المكونة من طابقتين تتسع لستة أشخاص، حيث ستتقاضى شركة الطيران الوطنية النيوزيلندية رسومًا تتراوح بين 400 و600 دولار نيوزيلندي (250 دولارًا أمريكيًا إلى 380 دولارًا أمريكيًا) لمدة 4 ساعات وفقًا لتصميمها "الأول عالميًا" لحجرة نوم من الدرجة الاقتصادية.

وطرحت شركة Air New Zealand لأول مرة نموذجها الأولي لتصميمات المقصورة "skynest" هذا الأسبوع وسيتم حجز الأسرّة المتاحة فقط اعتبارًا من سبتمبر 2024، وسوف تضع الأسرة القيلولة على مقربة؛ سيتم تعليق أولئك الذين يحاولون الغفوة في الهواء على بعد أمتار قليلة.

وفقًا لشركة Air New Zealand، ستشمل كل جراب وسادة وملاءات وبطانية، وأشارت شركة الطيران في بيان إلى أنه سيتم تغيير الفراش بين كل جلسة وسيسمح بوقت انتقال مدته 30 دقيقة لهذا الغرض، لافتة الى أنه سيتم اضاءة الأضواء برفق في نهاية كل جلسة، وسيوقظ الطاقم المسافر.

أضافت الصحيفة "لن يُسمح للمسافرين إلا بحجز جلسة واحدة لكل رحلة، لذا فإن أولئك الذين يأملون في الحصول على 8 ساعات كاملة سيكونون في صحوة وقحة، يمكن للأسرة استيعاب شخص واحد فقط في كل مرة.

قالت ليان جيراغتي "كبيرة العملاء ومسؤولة المبيعات بشركة طيران نيوزيلندا إن حواجز النوم هي مثال آخر على شركة الطيران التي "تجاوزت حدود ما هو ممكن، وما زلنا نعمل من خلال التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل عملية الحجز، ولا يزال تعين تحديد السعر، لكن في هذه المرحلة نتطلع إلى نحو 400 - 600 دولار لمدة 4 ساعات".

وتظهر المقصورات لأول مرة في رحلات الطيران الطويلة جدًا ، بدءًا من أوكلاند إلى نيويورك ومن أوكلاند إلى شيكاغو وكلاهما يستغرق أكثر من 15 ساعة في زمن الرحلة.

سيتم تقديم المقصورات على طائرات بوينج 787-9 دريملاينر الثمانية الجديدة التابعة لشركة الطيران التي من المقرر أن تصل إلى البلاد اعتبارًا من عام 2024.