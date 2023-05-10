بسبب وجبة فول وطعمية.. إصابة 8 عمال بتسمم بالإسماعيلية

أصيب 8 عمال بناء تابعين لإحدى شركات المقاولات، العاملة في أعمال تطوير سكن الطالبات بمدينة الطالبات بالإسماعيلية، بحالات تسمم جراء تناولهم وجبات فول وطعمية.

تلقي اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، يفيد بإصابة 8 عمال، يعملون في مدينة الطالبات بالطريق الدائري بحالات تسمم جراء تناولهم وجبات فول وطعمية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعرفة أسباب إصابة العمال بالتسمم.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق الإسعاف، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي قناة السويس الجامعي.

وقالت مصادر طبية في المستشفى، إن المصابين وصلوا إلى المستشفى، وهم يعانون من حالة إعياء شديدة مصحوبة بالقيء والإسهال، حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما أجري غسيل معدة للمصابين، مشيرًا إلى أن حالتهم العامة مستقرة، ولن يغادروا المستشفى سوى بعد التأكد من تعافيهم.

وتبين أن المصابين هم كل من محمد نجاح حجازى، 47 عاما، محمد طه محمد 20 عاما، إبراهيم الرفاعي ناصر 47 عاما، محمد عبدالسلام ناصر21 عاما، محمد أبوالغانم عبدالله 39 عاما، عبدالله زين العابدين 38 عاما، حسام عبدالمنعم 27 عاما، خيرى صبحي غيث 24 عاما وجميعهم من محافظة الدقهلية.

فيما حرر محضر بالواقعة وجار سؤال المصابين لكشف ملابسات وأسباب تسممهم.