الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. قصر الأمير بشتاك يستضيف ندوة "النقد الموسيقي في مصر.. إلى أين؟"

بقصر الأمير بشتاك..
بقصر الأمير بشتاك.. ندوة "النقد الموسيقي في مصر ... إلى أين؟

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي،  ندوة "النقد الموسيقي في مصر.. إلى أين"، والتي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه؛ بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وهيئة الإذاعة المصرية، وذلك في تمام السابعة من مساء غدٍ الخميس 11 مايو، بقصر الأمير بشتاك.

وتدير الندوة الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية، بمشاركة كل من الدكتورة رشا طموم أستاذ بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وكريمان حرك نائب رئيس تحرير جريدة المساء والناقدة الموسيقية، والدكتور وليد شوشة – عميد المعهد العالي للنقد الفني فرع الإسكندرية وأستاذ النقد الموسيقى.

ندوة النقد الموسيقي في مصر إلى أين المجلس الأعلى للثقافة صندوق التنمية الثقافية هيئة الإذاعة المصرية إيناس جلال الدين مدير عام البرنامج الثقافي

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