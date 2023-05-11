الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تنشيط السياحة": الإسكندرية ستظل مدينة عالمية

مهرجان النحت على
مهرجان النحت على الرمال

أجواء احتفالية وكرنفالية شهدها شاطىء السرايا العام اليوم في ختام مهرجان النحت على الرمال بتنظيم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجامعة الإسكندرية.

ويحتضن المهرجان في نسخته الأولى المواهب الشبابية من طلاب ٣ جامعات مصرية لتجسيد منحوتات فنية من أيقونات مصرية تبرز جمال المدينة الساحلية.

وقالت الدكتورة شيرين مصطفى، رئيس الهيئة الاقليمية للسياحة والمصايف، إن الإسكندرية دائمًا وأبدًا عاصمة الفنون والجمال، ويثمن مهرجان النحت على الرمال هذه الصورة الإبداعية التي تحفظها الذاكرة.

وأضافت أن مهرجان النحت على الرمال نواة لعديد من المهرجانات التي تحتاجها الإسكندرية، لمزيد من الترويج والنشاط السياحي، حيث أنها مدينة عالمية بهوية مصرية.

وأشارت إلى  أن تزامن المهرجان الشاطئي مع افتتاح جبانة الشاطبي والتي تعد أقدم مقبرة بالإسكندرية، يعكس صورة أن الجوانب السياحية في الإسكندرية متعددة المجالات التي باستغلالها ستبرز مكانة وهوية عروس البحر المتوسط على الخريطة العالمية.

وانطلق مهرجان النحت على الرمال، الأحد، على شاطئ السرايا بالإسكندرية بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجامعة الإسكندرية، حيث أن مهرجان النحت على الرمال هو الأول من نوعه الذي تستضيفه شواطئ الإسكندرية، بمشاركة 13 مشاركًا من (كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية- وكلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية- وكلية التربية النوعية بجامعة مطروح- وكلية التربية النوعية بجامعة دمياط)، وسيتم اختيار 3 فائزين من المشاركين في المهرجان للحصول على جوائز قيمة.

مهرجان النحت على الرمال
مهرجان النحت على الرمال
مهرجان النحت على الرمال
مهرجان النحت على الرمال
أجواء احتفالية افتتاح جبانة الشاطبي الإدارة المركزية الإبداعية الادارة المركزية للسياحة والمصايف

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