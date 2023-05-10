المشدد 3 سنوات لـ 3 أشقاء بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بالعمرانية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، 3 أشقاء بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاستعراض القوة على شخص وإحداث عاهة مستديمة له بالعمرانية.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين "ع.ج.ا" 34 سنة، "أ.ج." 43 سنة، "م.ج.ا" 41 سنة، إلى المحاكمة أمام الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة استعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة لشخص بالعمرانية، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 2499 لسنة 2021 جنايات العمرانية.

بداية الواقعة كانت يوم ٢٠٢١/٢/٢٥، بدائرة قسم شرطة العمرانية، بمحافظة الجيزة، باستعراض المتهمين القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "محمد. ش. ا" بقصد ترويعه حال حملهم أسلحة بيضاء.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين أحدثوا عمدًا إصابة المجني عليه، وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه على إثر خلاف بين شقيقه والمتهم الأول، وتوجهوا الى حيث أيقنوا تواجده، وما أن ظفروا به انهالوا عليه بضربات متتالية بأسلحة بيضاء، فأحدثوا إصابته والتي نشأ على أثرها عاهته المستديمة يستحيل رؤتها على نحو ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزوا أسلحة بيضاء "شوم" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص، واستخدموها في التعدي على المجني عليه، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف المجني عليه خلال تحقيقات النيابة العامة، حدوث خلاف بين شقيقه وبين المتهم "عمرو.ج.ا" على أثرها قام المتهمون بإحضار سلاح أبيض (شوم)، وأثناء دفاعه عن شقيقه تعدوا عليه محدثين بها إصابته ونتج عن حدوث إصابته إعاقة في يده اليمنى.