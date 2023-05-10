تقرير يكشف أسباب ارتفاع السلع والخدمات في واشتطن

سلّطت صحيفة الجارديان البريطانية الأربعاء، الضوء على التضخم الأمريكي واستمرار الارتفاع منذ أبريل الماضي 4.9٪، وأفادت وزارة العمل أن أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة ظلت مرتفعة بعناد في أبريل حيث ارتفعت بنسبة 4.9٪ عن العام الماضي.

وذكرت انخفض معدل التضخم السنوي بشكل حاد منذ أن بلغ أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 9.1٪ في يونيو الماضي حيث اقترب ارتفاع شهر أبريل من الارتفاع بنسبة 5٪ المسجلة في شهر مارس، وهو الشهر العاشر على التوالي الذي انخفض فيه المعدل، لكن الأسعار لا تزال ترتفع بمعدل يزيد عن الضعف المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ سنويًا.

وأظهر أحدث مؤشر لأسعار المستهلك (CPI) وهو مقياس متبع على نطاق واسع لتكاليف السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي - ارتفاع الأسعار بنسبة 0.4٪ خلال الشهر ، مقابل ارتفاع بنسبة 0.1٪ في مارس.