الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تقرر تعطيل الدراسة حتى الجمعة جنوب الأراضى المحتلة

إسرائيل تقرر تعطيل
إسرائيل تقرر تعطيل الدراسة حتى الجمعة جنوب الأراضي

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن هناك نحو 21 شهيدًا تم الإعلان عنهم بشكل رسمي، من بينهم 6 أطفال و4 سيدات وقرابة 64 إصابة على القطاع اليوم فقط، وهذه الإصابات الكثير منها حرج للغاية.

تعطيل الدراسة بإسرائيل

وأكدت عوكل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإصابات في مجملها حالات خطرة، وأن الطواقم الطبية تحاول التعامل معها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضافت في حديثها، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر تعطيل التعليم حتى يوم الجمعة في مناطق من غزة وجنوب الأراضي المحتلة، لذا من المتوقع استمرار هذه العملية الفترة المقبلة .

تصعيد الحرب

وأشارت إلى أن المناطق التي يتم استهدافها الآن من قبل طيران الاحتلال هى مناطق خالية في قطاع غزة.

وتابعت: "هناك توسع وتصعيد من الجانب الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية التي أطلقت ما يقرب من 300 صاروخ إلى الأراضي الإسرائيلية".

منى عوكل القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية تعطيل التعليم بإسرائيل شهداء غزة

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