الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عبدالعزيز ينعى مصطفى درويش بكلمات مؤثرة ويكشف تفاصيل أول لقاء بينهما

أحمد عبدالعزيز
أحمد عبدالعزيز

تحدث الفنان أحمد عبدالعزيز، عن الفنان الراحل مصطفى درويش، وكشف تفاصيل أول لقاء جمع بينهما في مسلسل "سره الباتع".

وقال أحمد عبدالعزيز، خلال لقائه في برنامج "الستات"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنه لم يكن يعرف مصطفى درويش، وفوجئ به خلال بروفات مسلسل "سره الباتع"، وكان يقرأ، وكان خالد يوسف عندما ينادي عليه يكمل قراءته فقلق منه، فقال له خالد يوسف: "دا ممثل شاطر واشتغلت معه كذا مرة".

وتابع، أنه بعدما عمل معه في التصوير وجده ممثل شاطر جدًا، وقال له "انت بتخبي ولا إيه انت زي القمر"، مؤكدًا أنه كان إنسان جميل ويتمتع بروح جميلة، وكان جدع وابن بلد ويحترم الناس ويعرف قدرهم وملتزم في شغله رغم ارتباطه بأكثر من عمله.

صدمته بعد وفاته

وأكد أنه صدم كثيرًا بعد وفاة مصطفى درويش، خاصة أنه ارتبط به كثيرًا خلال تصوير العمل، مشيرًا إلى أن الراحل كان يخشى من كره الناس له بسبب دوره، فأكد له أنه سينجح أكثر.

أحمد عبدالعزيز مصطفى درويش تفاصيل أول لقاء مسلسل سره الباتع صدمته بعد وفاته

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