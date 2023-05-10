وزارة الخارجية تحدث نقاط إجلاء المصريين من السودان

نشرت وزارة الخارجية تحديثًا لنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان إلى أرض الوطن.

وقالت الخارجية، في بيان :"إلحاقًا بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين:

01.معبر قسطل «إجلاء بري».

02.معبر أرقين «إجلاء بري».

وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943599

01283176894

01283176866

01283176900

01283176913