وزارة الخارجية تحدث نقاط إجلاء المصريين من السودان
نشرت وزارة الخارجية تحديثًا لنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان إلى أرض الوطن.
وقالت الخارجية، في بيان :"إلحاقًا بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين:
01.معبر قسطل «إجلاء بري».
02.معبر أرقين «إجلاء بري».
وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
01281943599
01283176894
01283176866
01283176900
01283176913