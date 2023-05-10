الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزارة الخارجية تحدث نقاط إجلاء المصريين من السودان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

نشرت وزارة الخارجية تحديثًا لنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان إلى أرض الوطن.

وقالت الخارجية، في بيان :"إلحاقًا بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين:

01.معبر قسطل «إجلاء بري».

02.معبر أرقين «إجلاء بري».

وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943599

01283176894

01283176866

01283176900         

01283176913

السودان مصر معبر قسطل معبر أرقين غرفة الازمات

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