خبيرة آشعة الآثار والمومياوات: عرضنا الحقائق العلمية والتاريخية عن الملكة كليوباترا

قالت الدكتورة سحر سليم، أستاذ ورئيس قسم الآشعة بكلية طب القاهرة وخبيرة آشعة الآثار والمومياوات، وإحدى المشاركات فى الفيلم الوثائقي للدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية عن الملكة كليوباترا، إن الفيلم سيعرض الحقائق العلمية والتاريخية عن الملكة كليوباترا، والهدف من الفيلم ليس الرد عن المسلسل المعروض عبر شبكة نتفليكس، ولكننا نتكلم عن الملكة كليوباترا بالحقائق وبشكل وثائقي ويظهر به عدد من الأثريين، موضحة أن كل واحد من المشاركين تحدث بحقائق عن حياتها وإنجازاتها وأصلها وشكلها والآثار التى خلفتها وتم التطرق إليها بعلوم مختلفة سواء العلوم الأثرية أو علو الأجناس والسرد التاريخى والمعلومات الأثرية التى خلفتها.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها تطرقت خلال مشاركتها فى الفيلم الوثائقي إلى حياة كليوباترا كامرأة حاكمة، وشجاعة، وحكيمة، والتى أنقذت مصر وتتحدث نحو 9 لغات من بينها اللغة المصرية القديمه ولها نظريات فى الرياضيات وعقدها لاجتماعات مع العلماء وليس الصورة التى صدرها الرومان بأنها المرأة اللعوب وهو أمر مغاير للحقيقة، كما تطرقت إلى آثار الملكة كليوباترا كالمعبد الغارق بمحافظة الإسكندرية وحمامات كليوباترا التى كانت تهتم بجمالها، إلى عظمة الآثار فى عهدها، كما تحدثت عنها كملكة مصرية تتحدث اللغة المصرية، كما أنى أعتبر علاقاتها مع أنطونيو أنها مناورات سياسية للحفاظ على استقلالية مصر.

وأشارت سحر إلى أن الفيلم يتطرق إلى أصلها المقدوني وشكلها على العملات المعدنية التى سكت فى عهدها والتى مازالت صغيرة السن فى عهدها وتظهر فيها الأنف المدبب وملامحها المغاير لشكل الأفريقي الخاص بجنوب صحراء كما صدر فى مسلسل نتفليكس، بالإضافة إلى استواء أسنانها وتصفيف شعرها المموج وليس مجعدا كما يظهر أفارقة جنوب الصحراء، والذى يوضح ملامحها كملكات المقدونيات والبطالمة.

وأضافت أن هذا الفيلم هو فيلم حقيقى وعلمى بنسبة 100% وخالٍ من أى أهواء أو آراء شخصية.

يشار إلى أن عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"قام بإنتاج فليم وثائقي عن الملكة كليوباترا يتم عرضه حاليا على منصات Youtube وLocal News وAmazon Prime، وقد تم اختيار هذا اليوم للنزول بالفيلم لتزامنه مع عرض مسلسل كليوباترا السابعة المثير للجدل الذى يتم عرضه على منصة نتفليكس Netflix.