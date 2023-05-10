دراسة: بريطانيا أكبر دول العالم في تلوث الهواء والانبعاثات

كشفت دراسة حديثة أن إجراءات الاستكشاف واستخراج الوقود الأحفوري يجريان في قرابة 3 آلاف موقع بالمناطق المحمية حول العالم، حيث تمتلك المملكة المتحدة أكبر عدد من مواقع الوقود الأحفوري في هذه المناطق.

انتهاك بريطاني لخطوات مواجهة تغيرات المناخ

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الأنشطة تؤثر على أكثر من 800 منطقة تم إنشاؤها للدفاع عن الطبيعة، وسيؤدي الفحم والنفط والغاز في مواقع الوقود الأحفوري إلى 47 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون ما يساعد على رفع درجة حرارة الأرض إذا تم استغلاله بالكامل، أي أربعة أضعاف الانبعاثات السنوية للصين، أكبر ملوث في العالم.

وتابعت أن المواقع المشمولة هى عمليات النفط والغاز ومناجم الفحم ومواقع الوقود الأحفوري قيد التطوير وتلك التي لديها تراخيص استكشاف.

وقالت أليس ماكجاون، خبيرة المعلومات الجغرافية في مبادرة اتركه في الأرض (Lingo) التي أنتجت الدراسة: "قام التحليل أيضًا بتقييم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحتملة من أنشطة الوقود الأحفوري في المناطق المحمية لكل دولة، مع احتلال الصين وفنزويلا المراكز الأولى والمملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وكندا في المراكز الـ 12 الأولى".

وتشمل المناطق المتأثرة مناطق الحماية البحرية في المملكة المتحدة، والملجأ الوطني للحياة البرية في القطب الشمالي في الولايات المتحدة، ومتنزهات Rocky Mountain في كندا ، وبحيرات Coongie في جنوب أستراليا، كما تحتوي محمية شيلين جول الطبيعية في السهوب الصينية على أنشطة الوقود الأحفوري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند 509، يكون عدد مواقع الوقود الأحفوري في المناطق المحمية في المملكة المتحدة أكثر من أي دولة أخرى، وفقًا للتحليل، ومعظمها في بحر الشمال، ووجد التحليل170 موقعًا للنفط والغاز في منطقة أوسبار البحرية المحمية جنوب بحر الشمال ومواقع أخرى في شمال نورفولك الشعاب المرجانية ومناطق محمية خليج ليفربول، ومنطقة أوسبار الحزام الإسفنجي في فارو-شتلاند هي أيضًا منطقة استغلال رئيسي للوقود الأحفوري.

على الشاطئ في المملكة المتحدة ، تستضيف حديقة ساوث داونز الوطنية تسعة مواقع للنفط والغاز مع مواقع أخرى في منطقة ذات جمال طبيعي رائع في لينكولنشاير وولدز ومنتزه نورث يورك مورز الوطني.