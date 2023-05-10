الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن أسباب رفض الجبلاية مواجهة منتخب البرازيل وديًا فى شهر يونيو المقبل، رغم المردود الجيد الذى سيلقاه الفراعنة فى حال خوض هذه المباراة أمام أحد أفضل المنتخبات على مستوى العالم.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة تحفظ على العرض كونه جاء عن طريق الشركة التى نظمت مباراة بلجيكا الودية التى أقيمت فى الكويت يوم 18 نوفمبر الماضى، وما تبع المباراة من أزمات عديدة عانى منها اتحاد الكرة.

أضاف المصدر أن البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، تحفظ هو الآخر على مواجهة البرازيل فى هذا التوقيت، لافتًا إلى عدم جدوى المباراة فى الوقت الحالي، وحاجته الماسة لمواجهة منتخبات إفريقية، باعتبار أن منتخب مصر يخوض حاليًا تصفيات أمم افريقيا ويستعد لخوض فعاليات ذات البطولة فى مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره منتخب غينيا في يونيو المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتحدث فيتوريا مع حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف العام على المنتخب عن ضرورة مواجهة الفراعنة أحد منتخبات التصنيف الثالث في إفريقيا، بما يتناسب مع ظروف مباراته المقبلة أمام غينيا وهو ما دفع الجبلاية لمخاطبة عدة منتخبات أفريقية على رأسها زامبيا والكونغو وأوغندا، للحصول على مواجهة احدها على خوض مباراة ودية مع منتخب مصر فى القاهرة.

ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني عدة اجتماعات مع مسئولي الجبلاية، لوضع اللمسات الأخيرة على معسكر يونيو وإنهاء الاتفاق على ودية شهر يونيو المقبل، خلال المعسكر الذي سيخوض خلاله الفراعنة مباراة رسمية وحيدة أمام منتخب غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار والمقرر لها العام المقبل.

18 نوفمبر اتحاد الكرة إفريقية الاتفاق اجتماعات البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر

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