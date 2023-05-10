تفاصيل اجتماع نقيب المعلمين مع مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان فى 4 محافظات 

ترأس خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية بمحافظات (الفيوم - المنيا - أسيوط - بني سويف)؛ والذي عقد اليوم بمحافظة الفيوم، ضمن المتابعة الميدانية لأداء النقابات الفرعية للمعلمين بالمحافظات ، بما يضمن تحسين الخدمات النقابية المقدمة للمعلمين، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية التعليمية.

وشدد نقيب المعلمين على مسئولى النقابات الفرعية واللجان النقابية، بضرورة الوصول إلى قواعد المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم خدمات النقابة وتعريفهم بالخدمات المستحدثة بما يحقق أقصى استفادة لهم.

وكشف نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، أن الميزة التأمينية ظلت 13 عاما تصرف 13 ألف جنيه في عهد المجالس السابقة، إلا أن المجلس الحالي استطاع زيادة الميزة التأمينية للمعلمين على مدار السنوات الأخيرة حتى وصلت حاليا إلى 37 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في ١ يناير 2023، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى، وتعد الزيادة الثامنة التى يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولي المسئولية فى يونيو 2014؛ وذلك بناء على دراسات اكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية.

وأضاف نقيب المعلمين، أن مجلس إدارة الصندوق الحالي استطاع تطبيق زيادات متتالية للميزة التأمينية، حيث قام برفع قيمة الميزة التأمينية إلى 15 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 ، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفا 770 جنيها، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020 ، وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألفا 500 جنيها، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيهاً فى عام 2022، وتم إعتماد الزيادة خلال العام الحالي 2023 إلى 37 ألف جنيها.

وأشار الزناتي إلى النقابة تقدم منح لاترد لأصحاب الأمراض المستعصية، وهى أمراض " السرطان - استئصال الكلي - الروماتيد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوي - بتر أحد الأطراف - فقد البصر أثناء الخدمة "، بحيث يتم صرف 20 ألف جنيه لأصحابها من أعضاء الصندوق، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبي، تقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته، على أن يكون العضو مازال بالخدمة.

وأضاف أن قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم 15 ألف جنيه وتسدد على 60 شهرا بدون فوائد، كما أن المعلم الذي لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوي “ثانوي عام”، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يحصل على قرض بقيمة 10 آلاف جنيه على 60 شهر دون فوائد.

وأشار رئيس صندوق زمالة المعلمين، إلى أن هناك ميزة أخرى استحدثها صندوق الزمالة، في حالة وفاة المعلم العضو في حادث لا قدر الله ، يتم صرف 40 ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى الميزة التأمينية.

وأعلن رئيس صندوق زمالة المعلمين، أنه سيتم فتح باب التقديم للعمرة عقب انتهاء عيد الأضحى، موضحا أنه تم رفع الاعتماد المالي المخصص لدعم بند العمرة خلال هذا العام ليصبح 6 ملايين جنيه بدلا من 2.25 مليون جنيه الذي كان مخصصًا لهذا البند العام الماضي، ومضيفا أن الدعم المخصص للمعلم هذا العام أصبح 8 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه.

ومن ناحية أخرى، طالب نقيب المعلمين، بضرورة بحث وإقرار تعديلات قانون النقابة، الأمر الذي سيساهم - بشكل كبير - في وفاء النقابة بإلتزاماتها تجاه المعلمين وحل أزمة صندوق المعاشات من خلال توفير موارد مالية مستقرة، مضيفا أن الدفعة الأخيرة للمعاشات وصلت إلى 150 مليون جنيه كل 3 أشهر، بما يعادل أكثر من مليون و 500 ألف جنيه يوميا لهذا البند فقط، في الوقت الذي لا تتجاوز في حصيلة اشتراكات المعلمين كل 3 أشهر 15 مليون جنيه فقط، حيث أن اشتراك المعلم شهريا 4.5 جنيه فقط وفقا للقانون الحالي للنقابة.

وكشف الزناتي، أن عدد المعلمين المحالين للمعاش في تزايد مستمر، حيث يتراوح عددهم ما بين ٦ إلى ٦.٥ ألف معلم شهريا، كانوا يدفعون اشتراك شهري للنقابة و ٢% من مكافأة الامتحانات، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في الموارد، وزيادة كبيرة في النفقات.

وأضاف نقيب المعلمين، أن النقابة تقدمت بطلب تعديل قانون النقابة رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ - الذي مر عليه أكثر من نصف قرن من الزمان - إلى مجلس النواب منذ أكثر من ٣ سنوات، موضحا أنه التقى العديد من المسئولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب خلال الدورة الماضية والحالية الدكتور سامي هاشم، وتمت مناقشة 18 مادة من أصل 85 مادة بالقانون في لجنة التعليم خلال الدورة الماضية، ولم يتم تحريكه منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

ومن جهة أخرى، أشار الزناتي ، إلى أن النقابة عقدت 78 دورة تدريبية للمعلمين، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، في مجالات استراتيجيات الأمن القومي وصناع القرار وإدارة الأزمات والتفاوض، والتكنولوجيا والأمن القومي، في القاهرة والجيزة والقليوبية بالإضافة إلى تنظيمها في عدة محافظات منها الإسكندرية وقنا وبورسعيد والشرقية وميت غمر والمنصورة والمنيا والفيوم وأسوان، عن طريق نظام zoom، مضيفا أن الدورة رقم 78 تقام حاليا في المحلة الكبرى بعنوان " استراتيجيات الأمن القومي "، ومستمرين في عقد مثل هذه الدورات في جميع محافظات الجمهورية.

وشدد نقيب المعلمين، بضرورة تكاتف جميع المصريين للحفاظ على وطننا الحبيب مصر، وأن يكون لدينا دور فعال وقوي لمجابهة الأفكار الهدامة التي تحاول النيل من أمن واستقرار الوطن، وجميعا نرى ما تشهده بلدان أشقائنا العرب من فتن وأخرهم السودان.

ومن جانبه، صرح إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن المجلس الحالي استطاع خلق مصادر دخل للنقابة، من خلال الاستثمار الجيد لموارد النقابة ومن ضمنها نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، بالإضافة إلى قيام نقيب المعلمين بالتواصل المستمر مع جميع القيادات التعليمية للحصول على متحصلات النقابة، مما يسهم في وفاء النقابة بالتزاماتها تجاه المعلمين وعلى رأسها صندوق المعاشات

ونبه شاهين، على جميع قيادات النقابات الفرعيات واللجان النقابية، بضرورة أن يكون هناك تواصل مستمر ما بين النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية، بما يحقق الصالح العام للمعلم ، ولاطلاعه على كافة الخدمات النقابية.

ومن جهته، أعرب عيسى محمود رئيس النقابة الفرعية المعلمين بالفيوم، عن شكره لخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لتواصله مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والتي أسفرت عن موافقة المحافظ على إنشاء مركز طبي مميز للنقابة بالفيوم، والموافقة على إعطاء النقابة الفرعية 5 ألاف متر مربع في الفيوم الجديدة لإنشاء نادي للمعلمين، بالإضافة إلى تواجد قافلة طبية بشكل مستمر للكشف بالمجان على المعلمين.

وأشار عيسى محمود إلى أن نقابة الفيوم تمتلك مركز تدريب بالنقابة للمعلمين وأبنائهم، وصندوق الزمالة المحلي، وقاعات للمؤتمرات والحفلات بأسعار مخفضة للمعلمين، وأيضا فندق المعلمين الذي تم تطويره هذا العام، فضلا عن تنظيم معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمعلمين لمواجهة جشع التجار، وذلك بمقر النقابة الفرعية بالفيوم، وكذلك تنظيم حفلات تكريم المعلمين المثاليين والرواد المثاليين والمحالين للتقاعد وأبناء المعلمين الفائقين في جميع الشهادات العامة، والمعلمين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تنظيم رحلات المعلمين في المحافظات الساحلية والسياحية.