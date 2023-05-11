للطلاب.. نصائح مهمة عند الالتحاق بالجامعات الأهلية

تواصل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فتح باب التقديم للجامعات الأهلية، وتقدم “الدستور” حزمة نصائح للطلاب عند التقديم والإقبال على الالتحاق بالجامعات الأهلية، كما ننشر الأوراق المطلوبة عند التقديم لهذه الجامعات.

وبعد اجتياز الطالب اختبارات القبول والحصول على نتيجة التنسيق، يقوم بالتوجه نحو الجامعة الأهلية التي سيكمل بها برنامجه الدراسي، لتقديم بعض الوثائق المطلوبة وهى:

_الصورة الأصلية من شهادة الثانوية العامة.

_ 4 صور شخصية بخلفية بيضاء.

_صورة من بطاقة الرقم القومي للطلاب المصريين، وصورة جواز السفر للوافدين.

_نسخة أصلية من نموذج جند 2، 6، 7 للمتقدمين الذكور في الجامعات.

_صورة من شهادة تفيد باجتياز اختبار اللغة العربية للمتقدمين الأجانب.

_نسخة أصلية من شهادة أداء اختبار التوفل أو الايلتس للطلاب المصريين.

_صورة من إيصال يفيد بدفع جميع الرسوم الدراسية.

نصائح مهمة

- بعد الانتهاء من الاختبارات يحسب مجموع اعتباري للطالب يمثل «70% على مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% على اختبار المعلومات العامة التحصيلية القطاعية + 5% على اختبار التفكير النقدي»، ويمكن أن يكون للطالب أكثر من مجموع اعتباري، طبقا لما سجل فيه من قطاعات.

- تلغى رغبة أي طالب لم يحضر الاختبارات، أو الذي يخالف مجموعه في الثانوية العامة أو ما يعادلها الحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لجميع القطاعات التعليمية للقبول في الجامعات المصرية الأهلية.

- يرتب الطلاب طبقا للمجموع الاعتباري، ويتم التنسيق بالأسلوب المتعارف عليه، وتحقق له الرغبتين الأولى أو الثانية، وحتى يرشح على الرغبة المناسبة لمجموعه الاعتباري.

- يرسل بريد إلكتروني للطالب الذي يرشح للقبول، ليسلم أصول شهاداته ومتطلبات القبول لشؤون الطلاب في الجامعة المرشح للقبول بها.

- بعد استنفاذ عدد الطلاب المطلوبة، أو استنفاذ رغبات الطالب، وسيرتب الطلاب طبقا لمجمعهم الاعتباري في قائمة انتظار.

- الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول، سيبلغ برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.