الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة لحمايته من الانهيار ( سيوة )

تدعيم جسر منطقة تن
تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة

أجرى محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، جولة تفقدية لأعمال تدعيم جسر منطقة تن تاكل. 

 
وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم الدفع بسيارات ومعدات مجلس المدينة ومعدات إدارة الري والصرف بسيوة، وفق البروتوكول المتفق عليه في اجتماع رئيس المركز والدكتور اسامه الظاهر رئيس قطاع المياة الجوفية لتأكيد سلامة الجسر وحمايته من الانهيار.

ووجه رئيس مدينة سيوة  بمتابعة  أعمال تدعيم جسر منطقة تن تاكل، والطرق المؤدية إلى المزارع بالمناطق المحيطة بالبركة حفاظاً على الزراعات المجاورة لها من ارتفاع منسوب مياه البرك خاصةً بعد زيادة سرعة الرياح والتقلبات الجوية الغير مستقرة، باستخدام معدات وسيارات  الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري ومعدات وسيارات الأهالي، مشيداً بالجهود المبذولة من الجميع.

جاء ذلك في إطار استمرار أعمال تأمين جسر منطقة تن تاكل، واستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود المبذولة بالمتابعة الميدانية للأعمال.

تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة
تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة
تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة
تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة
تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة
تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة
تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة
تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة
تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة
تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة
FB_IMG_1683728207780
FB_IMG_1683728207780
FB_IMG_1683728197540
FB_IMG_1683728197540
FB_IMG_1683728195886
FB_IMG_1683728195886
FB_IMG_1683728194089
FB_IMG_1683728194089
المياه الجوفية رئيس مدينة سيوة سيارات ومعدات زيادة سرعة الرياح مدينة سيوة محافظ مطروح

الأكثر قراءة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

مصر تدعو لوقف عاجل لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

"شهّرت بأطفالها".. استمرار حبس البلوجر هبة السيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

بعد إطلاقه صواريخ.. لماذا تأخر الجهاد الإسلامى فى الرد على الاغتيالات؟

جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء لغزة