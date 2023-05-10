تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة لحمايته من الانهيار ( سيوة )

أجرى محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، جولة تفقدية لأعمال تدعيم جسر منطقة تن تاكل.



وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم الدفع بسيارات ومعدات مجلس المدينة ومعدات إدارة الري والصرف بسيوة، وفق البروتوكول المتفق عليه في اجتماع رئيس المركز والدكتور اسامه الظاهر رئيس قطاع المياة الجوفية لتأكيد سلامة الجسر وحمايته من الانهيار.

ووجه رئيس مدينة سيوة بمتابعة أعمال تدعيم جسر منطقة تن تاكل، والطرق المؤدية إلى المزارع بالمناطق المحيطة بالبركة حفاظاً على الزراعات المجاورة لها من ارتفاع منسوب مياه البرك خاصةً بعد زيادة سرعة الرياح والتقلبات الجوية الغير مستقرة، باستخدام معدات وسيارات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري ومعدات وسيارات الأهالي، مشيداً بالجهود المبذولة من الجميع.

جاء ذلك في إطار استمرار أعمال تأمين جسر منطقة تن تاكل، واستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود المبذولة بالمتابعة الميدانية للأعمال.

تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة

تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة

تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة

تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة

تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة

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