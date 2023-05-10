رئيس "الأحرار الاشتراكيين": الحوار الوطني يشمل موضوعات عديدة أهمها المحور الاقتصادي

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحوار الوطني يشمل موضوعات عديدة أهمها المحور الاقتصادي، مؤكدًا أن الهدف من الحوار الوطني الخروج بآراء متعددة تشمل كافة الموضوعات المطروحة على الساحة.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه من المهم جدًا أن تكون مخرجات الحوار الوطني بناءة وتخدم الصالح العام.

وأكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه لا بد أن نتفق جميعنا في الحوار الوطني على منهج وخريجة واحدة الثابث فيها إعلاء قيم الوطن وتحقيق المستهدف بتباين وديمقراطية حقيقية تعبر عن المسارات المطلوب حلها.

وتابع: “لدينا في الحوار العديد من الموضوعات أهمها المحور الاقتصادي، وما يتعلق بشأن المواطن المصري وأوضاعه ومواجهة كافة التحديات المتعلقة بارتفاع الأسعار وسعر الدولار”.

درويش: مصر في مرحلة تشييد وبناء ونسعى لتحقيق النمو الاقتصادي

كما أكد درويش أن مصر في مرحلة مهمة جدًا من تاريخها، حيث نشهد مرحلة تشييد وبناء ومطلوب تعظيم كافة الأهداف لتحقيق نمو اقتصادي لحل الأزمات والقضاء على التضخم وسد عجز الموازنة والقضاء على البطالة.