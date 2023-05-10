الدفاع المدني الفلسطيني لـ "القاهرة الإخبارية": الاحتلال أرعب أطفال غزة

بعث محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، رسالة مؤثرة إلى العالم، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية نفذت أكثر من غارة على قطاع غزة، قائلا: "الدفاع المدني يعاني نقصًا شديدًا في الإمكانات، بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف بصل، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم تجاه فلسطينيين عُزل، لافتا إلى أن الأطفال يعيشون حالة من الرعب وسط القصف الإسرائيلي على غزة.

وحث بصل على ضرورة وقف عنجهية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن الاستمرار في القتل والقصف، إذ لم يكفيها قتل فوق 15 شهيدا ليلة أمس، موضحا أن هناك العديد من الإصابات بين صفوف المواطنين وسقوط شظايا إثر القصف الإسرائيلي، وسط تعنت واضح من المنظمات الدولية أمام إدخال المساعدات إلى فلسطين.

وأكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن عدد الشهداء في تزايد مستمر، داعيا الجميع لوقف شلالات الدم التي تتسبب بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.