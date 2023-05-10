الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بلعت حشيش".. تأجيل طعن المتهمين بتعذيب وقتل طفلة بالمحلة

حشيش
حشيش

أجلت محكمة النقض، نظر طعن المتهمين بقتل طفلة بعد تعذيبها لمدة 6 ساعات حتى الموت، انتقامًا منها لابتلاعها قطعة حشيش، على حكم سجنهما 7 سنوات لجلسة 15 يوليو لضم المفردات.

ترجع أحداث الواقعة لشهر نوفمبر 2020 بتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام للمستشفى جثة هامدة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها.

وكشفت تحريات المباحث، عن قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل صديقتها وذلك لفطامها، إلا أن الطفلة ظلت تبكى لساعات طويلة فقامت المتهمة وزوجها بضربها وتعذيبها بسبب ابتلاع الطفلة قطعة حشيش تخص المتهمين.

وأصيبت الطفلة بنزيف بالمخ وتوفيت فى الحال، وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما.

المحلة قتل طفلة تعذيب طعن بلعت حشيش

الأكثر قراءة

واقعة غريبة| استغاثة شاب: اشتريت سيارة منذ عامين واكتشفت أن التوكيل باعها لآخر (فيديو)

مفاجأة.. الزمالك يتخلى عن "نصف الفريق" فى نهاية الموسم

زاهى حواس: عرض فيلم عالمى عن كليوباترا اليوم يكذب ما تروج له "نيتفليكس"

"الإحصاء": معدل الزيادة فى الأسعار الأقل منذ 7 أشهر.. وتباطؤ التضخم لـ31.5% (خاص)

المشدد 3 سنوات لعاملين يتاجران في الشابو بسوهاج

صحيفة تركية: بشكتاش يحدد بديل موليكا تحسبًا لرحيله إلى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستعدون لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة

فلسطين: العدوان الإسرائيلي على غزة محاولة من نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة

إطلاق 100 صاروخ من غزة تجاه إسرائيل خلال ساعة