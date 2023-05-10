"بلعت حشيش".. تأجيل طعن المتهمين بتعذيب وقتل طفلة بالمحلة

أجلت محكمة النقض، نظر طعن المتهمين بقتل طفلة بعد تعذيبها لمدة 6 ساعات حتى الموت، انتقامًا منها لابتلاعها قطعة حشيش، على حكم سجنهما 7 سنوات لجلسة 15 يوليو لضم المفردات.

ترجع أحداث الواقعة لشهر نوفمبر 2020 بتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام للمستشفى جثة هامدة، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب على جسدها.

وكشفت تحريات المباحث، عن قيام والدة الطفلة بتركها بمنزل صديقتها وذلك لفطامها، إلا أن الطفلة ظلت تبكى لساعات طويلة فقامت المتهمة وزوجها بضربها وتعذيبها بسبب ابتلاع الطفلة قطعة حشيش تخص المتهمين.

وأصيبت الطفلة بنزيف بالمخ وتوفيت فى الحال، وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات لمعاقبتهما.