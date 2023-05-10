الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 18 شهيدا و38 مصابا

قطاع غزة
قطاع غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة فى بيان لها، عن استقبال مستشقيات قطاع غزة لـ4 شهداء جراء القصف الإسرائيلي لشمال وجنوب القطاع، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان على القطاع إلى 18 شهيدا و38 إصابة وصلت مختلف مشافي غزة.

محاولة “نتنياهو” لاستعادة شعبيته 

وفى وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة.

وأضافت أن “نتنياهو” يستغل الغطاء والحماية اللذين توفرهما بعض الدول الغربية، لمواصلة خرق القانون الدولي، والتعدي على المواطنين الأبرياء، واغتيال الأطفال والنساء.

الصحة غزة وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى شهداء

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