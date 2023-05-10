الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: الرئيس السيسي يسعى جاهدًا لزيادة الرقعة الزراعية لتقليل استيراد القمح

الاسكندرية
الاسكندرية

قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى جاهدًا لزيادة الرقعة الزراعية لتقليل استيراد القمح خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على جميع دول العالم وعلى مصر، للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في المستقبل.

وأضاف الشريف - في تصريحات على هامش جولته التفقدية بصومعة "كينج مريوط" بالعامرية اليوم الأربعاء؛ لمتابعة أعمال توريد القمح - أن القمح سلعة استراتيجية تهم المواطن المصري بل أهم سلعة في مصر.

وأشاد بالتنسيق والتعاون الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال أعمال توريد القمح، حيث تم تلافي جميع سلبيات العام الماضي، مشيرًا إلى أنه في حال ظهور أي مشاكل سنعمل على حلها على الفور.

وأوضح أن سعر القمح تضاعف خلال الفترة الماضية وأصبح مقبولًا جدًا للمزارعين، موجها الشكر لجميع المزارعين الذين حرصوا على زراعة القمح وتوريده والمساهمة في دعم هذه السلعة الاستراتيجية وصولًا للاكتفاء الذاتي من القمح، الأمر الذي يمثل دعمًا كبيرًا للاقتصاد المصري.

وتم تحديد أسعار توريد القمح المحلي بالمبالغ (أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيه، وأردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراطًا بسعر 1475 جنيهًا، وأردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيها).

وتشكلت 6 لجان لاستلام الأقماح، حيث تضم كل لجنة أعضاء من (مديرية التموين، ومديرية الزراعة، وهيئة السلامة الغذائية، والجهة المسوقة، وجمعية القبانية والبورصة السلعية)؛ للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

محافظ الإسكندرية الرئيس السيسي يسعى جاهد ا لزيادة الرقعة الزراعية لتقليل استيراد القمح استيراد القمح الرئيس السيسي يسعى جاهد ا لزيادة الرقعة الزراعية لتقليل استيراد القمح

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