الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة" تعلن استمرار عمل لجان التفتيش المالي بمختلف الأندية والاتحادات

لجان التفتيش
لجان التفتيش

تواصل لجان التفتيش المشكلة من المختصين والخبراء ممن يحملون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، أعمالها الرقابية والتفتيشية على العديد من الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات والتى بدأت أعمالها بأندية الأهلى والزمالك.

لا يتوفر وصف.


ولم تواجه اللجنة بعد مرور عدة أيام على عملها بناديي الأهلى والزمالك أية عقبات تتعلق  بتقديم المستندات والأوراق والملفات والدفاتر اللازمة لاستكمال عمل تلك اللجان.


وزير الرياضة يشدد على دقة العمل وسرعة إنجاز أعمال التفتيش


يأتي ذلك تمهيدا لبدء مرحلة المراجعة للتقارير المالية النهائية متضمنة أعمال الفحص المالى والإدارى لكل هيئة على حدة،
وشدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على تلك اللجان استمرار عملها  بدقة متناهية ودقيقة لكافة أعمالها وفحصها للمستندات والدفاتر فضلاً عن تكثيف عمل تلك اللجان حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة فى أقرب وقت ممكن.

أقرب وقت ممكن التعازي والمواساة التفتيش الهيئات الرياضية الجهاز المركزي

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