إطلاق 100 صاروخ من غزة تجاه إسرائيل خلال ساعة

يستمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر تجاه المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الغلاف، وذلك في إطار الرد على العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي منذ فجر أمس، الثلاثاء.

وأُطلق أكثر من 100 صاروخ من القطاع المحاصر تجاه مستوطنات غلاف غزة خلال الساعة الماضية، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

واستمرت الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة المحاصر، اليوم الأربعاء، حيث استهدف سلاح الجو عناصر من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل مدينة خان يونس، بدعوى أنهم كانوا يستعدون لإطلاق الصواريخ من طراز «هاون» باتجاه إسرائيل.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة عن استشهاد 16 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 20 أخرين، حتى الآن.