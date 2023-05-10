الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يستقر على عودة صبحي للتشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي في الدوري

محمد صبحي
محمد صبحي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اسم الحارس الذي سيشارك في مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشارك محمد عواد في لقاء بروكسي بالأمس بدور الـ32 لبطولة كأس مصر والذي انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.

أوسوريو يستقر على عودة صبحي للتشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي 

وأكد المصدر أن محمد صبحي سيعود للمشاركة في التشكيل الأساسي خلال لقاء الإسماعيلي بالدوري، مشيرًا إلى أن الاتفاق من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق مع الحارسين كان يتضمن مشاركة محمد عواد في لقاء بروكسي بالكأس على أن يعود صبحي للتواجد مجددًا في بطولة الدوري باعتباره هو الحارس الأساسي للفريق.

ويفضل أوسوريو تثبيت حارس واحد للفريق في الفترة المقبلة وهو محمد صبحي ورفضه فكرة التدوير في كل مرة حيث لجأ لهذا الأمر بشكل استثنائي فقط بسبب رغبته في منح الفرصة للعديد من البدلاء في لقاء بروكسي بالأمس بكأس مصر.

وواجه لاعبو الزمالك انتقادات بالجملة في لقاء بروكسي بالأمس بسبب تراجع المستوى بشكل كبير وهو ما دفع أوسوريو للاعتماد على العناصر الأساسية في الشوط الثاني خلال لقاء الأمس وعودتهم للتشكيل الأساسي خلال مباراة الإسماعيلي.

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