الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسى، نائب المحافظ، المهندس شعبان الشبراوي، مدير مديرية الطرق، المهندس محمد شاهين، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية، وطارق أبو حطب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وتفقد المحافظ، استكمال أعمال رصف طريق (732) بداية من شمياطس وحتي ساحل الجوابر، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم الانتهاء من رصف 3 كم وجارٍ أعمال فرد طبقة السن بطول 2 كم بالطريق.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال وإزالة كل المعوقات وسرعة نهو الأعمال للمساهمة في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، كونه طريق مهم وحيوي.

فيما تابع محافظ المنوفية، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 بنطاق مدينة الشهداء، حيث تفقد المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع بنزينة عمارة وذلك ضمن تطوير ورفع كفاءة (14) شارع.

كما تفقد أعمال فرد طبقة السن بشارع السمسمية بإجمالي أطوال (500) بالاتجاهين، وذلك ضمن تطوير ورصف (16) شارع بنطاق الشهداء، وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الانتهاء من رصف ورفع كفاءة (14) شارع من إجمالي الخطة الاستثمارية وجارٍ إنهاء الأعمال بشارعي ترعة الغزالية وترعة السمسمية، كما تم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بـ 6 شوارع وجارٍ العمل على قدمٍ وساق من نهو أعمال الإنترلوك بـ 5 شوارع أخري مما يساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بمحور طريق سلامون بحري الرابط بين قريتي كفر عشما وسلامون بحري بطول 1,600 كم وذلك ضمن أعمال الرصف المتكاملة بالطريق، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية وفقاً للجداول الزمنية المقررة، كونه محور مهم وحيوي لمدينة الشهداء، كما تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة ونقل نواتج التطوير بطريق (25) بقرية عشما بطول (1) كم، وكذا أعمال فرد طبقة السن بطريق (732) طريق المشتل اتجاه العراقية، فيما تفقد المحافظ أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بشارع داير الناحية بقرية العراقية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال توسعات محطة معالجة الشهداء بسلامون بحري، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مساحة (5) أفدنة، حيث جارٍ أعمال التوسعات بطاقة 20 ألف م3/يوم لتصبح القدرة الحالية 40 ألف م3/يوم ، والمستقبلية بطاقة 60 ألف م3/يوم، وتخدم حالياً مدينة الشهداء وقرى (سلامون بحري، سلامون قبلي، كفر عشما، العراقية، كفر الجلابطة، منشأة السادات، نادر، جزيرة الحجر)، على أن تستوعب أعمال التوسعات قرى (عشما ، كفر دنشواي، زاوية الناعورة، كفر حجازي).

وأشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال ونسب الإنجاز المنفذة على أرض الواقع والتي بلغت 80%، مؤكدًا حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية خاصة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا تقديم كل الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال رصف أعمال الرصف استكمال أعمال استثمارية الاستثماري اعلى معدل الهيئة العامة للطرق الهيئة العامة للطرق والكباري

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