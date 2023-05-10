التنمية المحلية: "مشروعك" يستهدف تنفيذ 204 آلاف مشروع باستثمارات 26 مليار جنيه

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إن برنامج "مشروعك" بدأ في الربع الثاني من 2015، وذلك لتنفيذ 204 آلاف مشروع باستثمارات تجاوزت الـ26 مليار جنيه، والتي وفّرت أكثر من مليون فرصة عمل.

وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن برنامج التنمية المحلية "مشروعك" يمارس نشاطه من خلال 262 مقرًا بكل المحافظات المصرية.

وأضاف في حديثه، أن هذا المشروع يركز على الأنشطة الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية التي تعمل وفق القيمة المضافة.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تستهدف من "مشروعك" المشروعات ذات القيمة المضافة العالية، كما يتم تقديم الدعم الفني والمتمثل في تدريب المواطنين الراغبين في افتتاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة جدوى يتم تقديمها من قبل المواطن صاحب المشروع لإمداده بالتدريب والمعلومات الكافية لنجاح مشروعه.