الدكتورة منال الخولي عميدة لكلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة منال علي محمد الخولي، الأستاذ بقسم علم النفس التعليمي؛ للقيام بعمل عميد كلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وتدرجت الدكتورة منال الخولي في التعليم الأزهري، وكانت من أوائل الجمهورية؛ حيث حصلت على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية في الشهادة الثانوية الأزهرية، وأيضًا المركز الأول على خريجات ليسانس شعبة التربية بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.

والتحقت بالدراسات العليا وحصلت على (ماجستير) علم النفس بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتوزيعها على الجامعات والمراكز البحثية، وعينت مدرسًا مساعدًا بشعبة التربية بكلية الدراسات الإنسانية، وواصلت مسيرتها العلمية وحصلت على درجة العالمية (الدكتوراه) وعينت مدرسًا بشعبة التربية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم رقيت إلى درجة أستاذ مساعد، وبعد ذلك حصلت على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية في عام 2021م.

وقد أعيرت للعمل بكلية العلوم والآداب للبنات وكلية التربية بجامعة الطائف بالسعودية، وتولت في أثناء إعارتها عددًا من المناصب، منها: وكيلة الكلية للقبول والتسجيل، ونائبة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومديرة للإرشاد الأكاديمي للكلية، ورئيسة لقسم التربية وعلم النفس، ومديرة للجودة، ومشرفة على برنامج الدبلوم العام ومنسقة للدراسات العليا، وبعد عودة سيادتها من الإعارة عملت رئيسةً لوحدة القياس والتقويم بكلية التربية بنات القاهرة.

وللدكتورة منال الخولي أبحاث علمية ومؤلفات في التخصص تم نشرها في: مصر، والكويت، والإمارات، والسعودية، كما أشرفت على عدد من رسائل (الماجستير) و(الدكتوراه) في مصر والسعودية والإمارات، وهي عضو الهيئة الاستشارية لعدة مجلات مصرية وعربية، وشاركت بعديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وقد حصلت على جائزة جودة النشر العلمي من جامعة الطائف لدورتين متتاليتين عامي 2011 و2012م.