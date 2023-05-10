الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السكة الحديد": زيادة رحلات القطارات فور انتهاء تطوير الإشارات

السكة الحديد
السكة الحديد

تعمل وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، على قدم وساق لسرعة إنهاء مشروع رفع كفاءة الإشارات بخطوط السكة الحديد، وذلك من خلال تحويلها إلى إشارات إلكترونية بدل من الإشارات القديمة الميكانيكية، لتقليل من الحوادث التي تحدث بسبب أعطال الإشارات القديمة.

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد لـ"الدستور"، إن هناك تعليمات مشددة من قبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن الانتهاء من كهربة الإشارات بخطوط السكة الحديد على بالوجه البحري وكذلك الوجه القبلي، لما تمثله تلك الإشارات من أهمية لمنع الحوادث التي تقع بسبب أخطاء العنصر البشري.

وتابع المصدر أن تحويل الإشارات إلى النظام الإلكتروني سيساعد بشكل كبير في زيادة سرعة القطارات على خطوط الوجه البحري والوجه القبلي، وذلك لأنه يتم في الوقت الحالي خفض السرعة لتناسب السرعة الخاصة بالأعمال التي تتم على الخطوط وذلك لأن السرعة العالية من الممكن أن تتسبب في وجود حوادث على الخط.

وأشار المصدر إلى أنه فور انتهاء هيئة السكة الحديد من تطوير ورفع كفاءة الإشارات سوف تقوم بزيادة عدد القطارات ما سيساعد في زيادة الرحلات على الخطوط وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على المواطنين.

السكة الحديد زيادة عدد الرحلات والعودة للسرعة العادية للقطارات فور انتهاء تطوير الاشارات انتهاء تطوير الاشارات وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة

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