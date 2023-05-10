مراسل "DMC": أهالى أسوان قدموا دعمًا ماليًا ونفسيًا للوافدين من السودان (فيديو)

قال مصطفى سعيد، مراسل قناة "dmc"، إن معبر قسطل يواصل استقبال حافلات العائدين من السودان، موضحًا أن عدد المواطنين المصريين القادمين من السودان وصل إلى حوالي 7 آلاف و800 مصري، بالإضافة إلى 6 آلاف من جنسيات مختلفة.

وأضاف مراسل "dmc"، أن عدد المواطنين السودانيين القادمين من السودان وصل إلى حوالي 67 ألف مواطن وصلوا إلى الحدود المصرية عبر المعبرين قسطل وأرقين.

معبر قسطل يواصل استقبال حافلات العائدين من السودان

وأشار إلى أن الحكومة المصرية سهلت عمليات إجراءات دخول القادمين من السودان، بالإضافة إلى تقديم كل المساعدات الطبية والنفسية والاجتماعية واللوجستية لهم.

وتابع: "هناك الكثير من سيارات الإسعاف التي دفعت بها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، للتخفيف على كل العابرين من الجنسيات المختلفة".

كما أشار مراسل "dmc" إلى أن وزارة التموين قدمت العديد من الخدمات والمواد الغذائية لكل العابرين والوافدين للحدود المصرية للقادمين من السودان.

وأكد أن العديد من المنظمات الدولية أشادت بجهود الحكومة المصرية في تقديم المساعدات للعابرين والاستقبال الحافل لجميع الوافدين للحدود المصرية.

واستكمل: "سكان مدينة أبوسمبل قدموا العديد من المبادرات الاجتماعية والنفسية والمادية للقادمين من السودان وفتحوا منازلهم لهم"، مؤكدًا أن هناك دعمًا كبيرًا من أهالي أسوان للأسر الوافدة من السودان.