32 ألف امرأة في فخ "داعش".. القصة الكاملة لوقف عرض الفيلم الهندي"قصة كيرالا"

منعت السلطات الهندية في ولايتي البنجال الغربية وتاميل ناد، عرض فيلم "The Kerala Story"، الذي تم طرحه بدور السينما في 5 مايو.

“الدستور” يرصد في السطور التالية تفاصيل قصة الفيلم المثير للجدل..

الفيلم الهندي The Kerala Story

وتدور قصة الفيلم حول 4 نساء من ولاية كيرالا، اعتنقن الإسلام وقمن بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق والشام.

وتسبب الإعلان التشويقي للفيلم في إثارة الضجة مع الإعلان عنه خلال العام الماضي، حيث زعم أن 32 ألف فتاة تم تجنيدهن من قبل التنظيم الإرهابي، وتحولن إلى إرهابيات، الأمر الذي ساهم في تحقيق الفيلم لإيرادات ضخمة في شباك التذاكر بالهند.

انتقادات لفيلم “قصة كيرالا"

ورغم أن الفيلم يستند إلى وقائع حقيقية، كما يذكر صناعه أنه استند إلى سنوات من البحث، فقد تعرضت قصة “كيرالا” للكثير من الاننتقادات، بسبب افتقاره إلى أدلة إحصائية.

وأثار هذا جدلاً سياسيًا في ولاية كيرالا، حيث وصفه زعيم المعارضة في دي ساتيسان، بأنه "فيلم ملئ بالتضليل" وادعى أن الفيلم صُنع "لتشويه صورة كيرلا"، كما أن جون بريتاس، النائب عن الحزب الشيوعي الهندي الحاكم في ولاية كيرالا، كتب رسالة إلى وزير الداخلية، أميت شاه، يطالبه باتخاذ إجراءات صارمة ضد صانعي الأفلام.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “Euro news”، صرح الكاتب والمنتج المشارك بالفيلم، فيبول أمروتلال شاه، بأنه "لا شيء نقوله في الفيلم بدون دليل"، مشيرًا إلى أن الكاتب والمخرج المشارك بالفيلم، سوديبتو سين، أجرى بحثًا استمر لـ 4 سنوات حول قصة الفيلم.

وقال بعض النقاد، إن الفيلم يروج لنظرية المؤامرة المعادية للإسلام التي تٌسمى بـ "جهاد الحب" وتزعم هذه النظرية أن الرجال المسلمين يستهدفون النساء الهندوسيات لاعتناق الإسلام عن طريق الحب والزواج، وقالوا: “قصة ولاية كيرالا يمكنها التحريض على العنف”.

وأعلن رئيس وزراء ولاية البنجال الغربية، ماماتا بانيرجي، عن فرض حظر على الفيلم، ومنع دور السينما في الولاية من عرضه، وعلق: “القرار تم اتخاذه للحفاظ على السلام في الولاية ومنع أي حوادث عنف أو جرائم كراهية”.

ولاية "كيرالا" تسمح بعرض الفيلم

فيما رفضت المحكمة العليا في ولاية كيرالا، في الولاية التي تدور أحداث الفيلم عنها، وقف عرض الفيلم في وقت سابق، وقالت أنه لا يحتوي على أي إساءة لأي مجتمع معين، كما أشارت إلى أن المجلس المركزي لاعتماد أفلام السينما (CBFC) قد فحص الفيلم ووجد أنه مناسب للعرض.

كما أعلنت حكومتا ولايتا أوتاربراديش وماديا براديش، اللتان يتولى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم السلطة فيهما، إعفاء الفيلم من ضرائب الدولة مما جعل التذاكر أرخص.

رئيس الوزراء الهندي: الفيلم يبرز مؤامرات الإرهاب

وأشاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مؤخرًا بالفيلم خلال تجمع انتخابي في ولاية كارناتاكا، مشيرًا إلى أنه حاول "كشف عواقب الإرهاب في المجتمع".

قال مودي: "يا لها من ولاية جميلة، حيث الناس يعملون بجد ولديهم موهبة" مضيفًا: "قصة فيلم Kerala Story يبرز مؤامرات الإرهاب التي تحدث".

كما أظهر أرقام شباك التذاكر، التي جمعها ونشرها المحلل تاران أدارش على حسابه الرسمي على تويتر، أن الفيلم الذي يقوم ببطولته ممثلون غير معروفين "قصة كيرالا"، قد حقق أكثر من 450 مليون روبية أي 5.50 مليون دولار، وبذلك يكون قد حقق الفيلم المثير للجدل، مبيعات غير مسبوقة في تاريخ السينما الهندية.