الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد إطلاق المقاومة الفلسطنية عشرات الصواريخ

صواريخ
صواريخ

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، بسماع صفارات الإنذار، بعد إطلاق صواريخ من المقاومة الفلسطينية على ضواحي تل أبيب.

وأشارت القناة، إلى أن هناك فوضى في عدة مدن إسرائيلية بعد إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافت أن هناك صفارات إنذار تدوي في عسقلان وسديروت ومناطق محاذية للقطاع بعد إطلاق وابل جديد من الصواريخ من غزة.

ونقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية، عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية، فيما يوجد الآن رئيس هيئة الأركان في المنطقة المحاذية لغزة ويجري تقييما للوضع.

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