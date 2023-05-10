الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترويجا للسياحة.. محافظ الفيوم يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية

محافظ الفيوم يستقبل
محافظ الفيوم يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددا من سفراء وسفيرات دول أمريكا اللاتينية على ضفاف بحيرة قارون، في مستهل زيارتهم للمحافظة ترويجاً للسياحة، واستعراض جهود الدولة للتنمية الريفية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق بين وزارة الخارجية والمحافظة.

جاء ذلك بحضور السفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارحية للشؤون الأمريكية، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والسيد لويس راؤول إستيفزLouis Raoul Esteves""، سفير جواتيمالا، عميد السلك اللاتيني المعتمد بالقاهرة، وعدد من السفراء ومندوبي دول أمريكا اللاتينية "بنما، وفنزويلا، وكولومبيا، والإرجواي، وشيلي، وبيرو، والأرجنتين، والإكوادور، وكوبا، والبراجواي، والدومينيكان، والبرازيل"، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذ مايكل جمال مدير المكتب الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية بالشأن السياحي والتنمية الريفية.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن الزيارة تشمل قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون، كقرية نموذجية تتمتع بميزات نسبية وبيئة طبيعية متفردة، وتتضمن مشاهدة بحيرة قارون من نقطة تمركز ورؤية بميدان "حوت ما قبل التاريخ"، بمدخل مركز ومدينة يوسف الصديق.

وأضاف معاون المحافظ، أن الزيارة تشمي تفقد مدرسة الخزف والفخار "التي أسستها السويسرية إيفلين بيوريه" بقرية تونس، وعدد من ورش الصناعات الحرفية بالمدرسة نفسها، بهدف إطلاع سفراء الدول اللاتينية على ما تتمتع به البيئة المصرية ممثلة في إقليم الفيوم من ميزات نسبية ومقومات طبيعية، وما يتمتع به أهلها من خبرات وإتقان للحرف اليدوية والتراثية.

وتابع أن الفعاليات تشمل كذلك عرض التجربة المصرية في مجال الصناعات والحرف التراثية والبيئية، وكذا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تهتم بالحرف اليدوية، واستعراض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن تفقد معرض الحرف التراثية الذي يتم تنظيمه على هامش الزيارة بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون.

محافظ الفيوم يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية
محافظ الفيوم يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية
محافظ الفيوم يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية
محافظ الفيوم يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية
محافظ الفيوم يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية
محافظ الفيوم يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية
IMG-20230510-WA0027
IMG-20230510-WA0027
ترويجا للسياحة واستعراض خطة الدولة محافظ الفيوم يستقبل سفراء دول أمريكا اللاتينية

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