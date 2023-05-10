"ابن الحاج أحمد" لـ شيكو يقترب من 11 مليون جنيه

حقق فيلم "ابن الحاج أحمد" للفنان شيكو، 800 ألف جنيه هذا الأسبوع، ليقترب إجمالي إيرادات الفيلم من 11 مليون جنيه، منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر.

وخلال 3 أسابيع عرض، حقق الفيلم 10 ملايين، و863 ألفًا، و702 جنيهًا، وذلك في أول بطولة مطلقة للفنان شيكو.

وتدور قصة فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار كوميدي اجتماعي، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده "سيد رجب" وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية، حيث يتورط شاب يدعى "أحمد" الشهير بـ"شلتة"، والذي يعمل بائعًا ببقالة والده، في متاعب كثيرة، بعدما يجد نفسه في مواجهة إحدى العصابات الخطيرة بسبب عمل والده السابق، فيجد نفسه مجبرًا على التعاون مع الشابة "نبيلة" التي تقدم دورها الفنانة رحمة أحمد والتصدي للخطر معًا والعصابة الخطيرة.

الفيلم يسجل عودة الفنان شيكو للسينما من جديد بعد غياب دام 4 سنوات منذ آخر أفلامه في السينما "قلب أمه" كبطولة مطلقة، حيث قدم عددًا من أدوار الشرف خلال الفترة الماضية.