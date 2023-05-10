الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ابن الحاج أحمد" لـ شيكو يقترب من 11 مليون جنيه

ابن الحاج أحمد
ابن الحاج أحمد

حقق فيلم "ابن الحاج أحمد" للفنان شيكو، 800 ألف جنيه هذا الأسبوع، ليقترب إجمالي إيرادات الفيلم من 11 مليون جنيه، منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر. 

وخلال 3 أسابيع عرض، حقق الفيلم 10 ملايين، و863 ألفًا، و702 جنيهًا، وذلك في أول بطولة مطلقة للفنان شيكو.

وتدور قصة فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار كوميدي اجتماعي، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده "سيد رجب" وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية، حيث يتورط شاب يدعى "أحمد" الشهير بـ"شلتة"، والذي يعمل بائعًا ببقالة والده، في متاعب كثيرة، بعدما يجد نفسه في مواجهة إحدى العصابات الخطيرة بسبب عمل والده السابق، فيجد نفسه مجبرًا على التعاون مع الشابة "نبيلة" التي تقدم دورها الفنانة رحمة أحمد والتصدي للخطر معًا والعصابة الخطيرة.

الفيلم يسجل عودة الفنان شيكو للسينما من جديد بعد غياب دام 4 سنوات منذ آخر أفلامه في السينما "قلب أمه" كبطولة مطلقة، حيث قدم عددًا من أدوار الشرف خلال الفترة الماضية.

إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد فيلم ابن الحاج احمد ابن الحاج احمد شيكو الفنان شيكو قصة فيلم ابن الحاج أحمد

الأكثر قراءة

واقعة غريبة| استغاثة شاب: اشتريت سيارة منذ عامين واكتشفت أن التوكيل باعها لآخر (فيديو)

مفاجأة.. الزمالك يتخلى عن "نصف الفريق" فى نهاية الموسم

زاهى حواس: عرض فيلم عالمى عن كليوباترا اليوم يكذب ما تروج له "نيتفليكس"

"الإحصاء": معدل الزيادة فى الأسعار الأقل منذ 7 أشهر.. وتباطؤ التضخم لـ31.5% (خاص)

المشدد 3 سنوات لعاملين يتاجران في الشابو بسوهاج

صحيفة تركية: بشكتاش يحدد بديل موليكا تحسبًا لرحيله إلى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستعدون لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة

فلسطين: العدوان الإسرائيلي على غزة محاولة من نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة

إطلاق 100 صاروخ من غزة تجاه إسرائيل خلال ساعة